Gümrük Bakanlığı'ndan temizlik ürünleri uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, temizlik amaçlı ürünlerin kullanımıyla ilgili tüketicileri uyaran yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından denetimleri yıl boyunca gerçekleştirilen deterjanların, özellikle bahar temizliği döneminde tüketimlerinde artış görülüyor. Bakanlığın açıklamasında bu dönemde yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak adına tüketicilerce bu ürünleri satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken bilgiler yer aldı.

"Orijinal ambalaj" uyarısı

Geniş bir kullanım alanı bulunan ve tüketiciler tarafından yoğunlukla tercih edilen deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi ürünlerin yanlış kullanımları, özellikle farklı maddelerin birbirine karıştırılarak solunması ölümcül kazalara davetiye oluşturuyor.

Bakanlık, tüketcilere "orijinal ambalaj" uyarısı yaptı.

"Tüketicilerimizin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj üzerinde yer alan uyarıları okumaları sağlık ve güvenlikleri açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca etiketinde veya ambalajında üretici/ithalatçı bilgileri bulunmayan ürünleri satın almamaları gerekmektedir. Deterjanlarda kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, çamaşırlarınızı ve bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız, cildi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınınız, el, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız, çocuklardan uzak tutunuz, gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz."

Zehirlenme durumlarında 114 veya 112 aranmalı

Açıklamada, olası zehirlenme durumlarında 114 ya da 112'nin aranması gerektiği belirtildi.

"Çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç çözücü, lavabo açıcı gibi ürünlerde kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, kullanırken eldiven giyiniz, çocuklardan uzak tutunuz, başka bir ürün veya maddeyle karıştırmayınız, gıda maddelerinden uzak tutunuz, ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz, zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız."

Oda spreyleri

Açıklamada oda spreyi gibi Hava Aromatize Edici Ürünlerle ilgili de uyarılar yer aldı. Bu tarz ürünlerin kullanma talimatı mutlaka okunmalı. Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanılmamalı, doğrudan solunmamalı, alerjiye sebep olabileceği için vücuda temas ettirilmemeli.

Açıklamada, halı yıkama firmalarınca kullanılan malzemelerin de Bakanlıkça denetlendiği belirtilerek, tüketicilerin de ilgili mevzuata uygun temizlik ürünleri kullanan işletmeleri tercih etmesinin büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA