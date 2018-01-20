Gümrük Bakanlığı merdiven altı sağlık uygulamaları için harekete geçti

İnternet, merdiven altı şirketlerin sattığı sağlık ürünlerinin reklamlarıyla dolu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu reklamların durdurulması ve engellenmesi için harekete geçti.

Bakanlık koordinatörlüğünde özel bir ekip kurulacak ve bu tür reklamlar, tanıtımlar mercek altına alınacak. Yayınlananlar cezalandırılacak, tekrar yayınlanması engellenecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent bu konuda bakanlık olarak çok fazla şikayet aldıklarını, reklam verenlerin yanı sıra, sosyal medya mecralarının da uyarıldığı belirtti.

Sağlık Bakanlığı da devreye girecek

İnternet üzerinden yapılan tanıtımlarla ilgili sorun sadece ürün bazında değil.

Doktor olmayan kişiler, güzellik merkezi gibi aslında sağlık kuruluşu olmayan işletmeler “tedavi” adı altında uygulamalar yapıyor.

Botoks, saç ekimi, sivilce tedavisi, leke tedavisi bunlar arasında en çok bilinenleri. Bir de çaresiz hastalıkları tedavi ettiğini iddia edenler var.

Bakan Tüfenkci bu işletmeler ve kişilerle ilgili bilgileri de Sağlık Bakanlığı ile paylaştıklarını söyledi.

“Kendilerini 'doktor, psikoterapist, tedavi uzmanı' gibi unvanlarla tanıttıkları, 'sülük tedavisi, hacamat (kupa uygulaması), refleksoloji gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmayan kuruluşlarda ve yetki verilmemiş doktor olmayan kişiler tarafından uygulandığı yönünde tanıtımlar yayınlandığı hususlarında şikayetler geliyor. Bu tür reklamlar hakkında Reklam Kurulu tarafından idari para ve bu reklamları durdurma cezası uygulanıyor. Ayrıca reklam mevzuatını ihlal eden bu şahıslar ve iş yerleri, ilgili mevzuatı uygulamakla sorumlu bulunan Sağlık Bakanlığı'na da bildirilerek ilgili Bakanlıkça da gerekli işlemlerin yapılması sağlanıyor."

Kaynak: AA

