Gümrük Bakanı Tüfenkci: Hem enflasyon hem de faizler düşecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Demiryol-İş Sendikası Malatya Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişmesi noktasında engellemelere rağmen yollarına emin adımlarla devam ettiklerini belirtti.

"Hem enflasyon hem de faizler düşecek"

Bakan Tüfenkci, kredi derecelendirme kuruluşları vasıtasıyla Türkiye'ye ekonomik operasyon yapılmaya çalışıldığını anlattı.

"Bunlar geçici. İnanın 24 Haziran'a kadar bile kalmayacak. Allah'ın izniyle almış olduğumuz tedbirlerle bu, düşmeye devam edecek. 24 Haziran'da, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurulduktan sonra çok ciddi adımlar atılmaya başlanacak. Hem enflasyon hem de faizler düşecek."

Türkiye'de ulaştırma konusunun, AK Parti iktidarlarıyla başarı sağladığına değinen Tüfenkci, ulaştırmayı, kara, demir ve deniz yollarında çok farklı noktalara getirdiklerini ifade etti.

"İlk defa hızlı trenler, AK Parti iktidarları döneminde geldi. Her geçen sene de bu yatırımlar artmaya devam etti. Başta Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 'Havayolu artık halkın yolu oldu' dedik ve çok farklı noktalara geldik. Malatya üzerine geldiğimizde ise havaalanı terminalini yeniliyoruz. Şu anda proje ihalesi yapıldı, çiziliyor. Biter bitmez de Allah'ın izniyle ihalesini yapacağız ve hayata geçireceğiz."

"İnşallah raybüsü de Malatya ve Elazığlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız"

Bakan Tüfenkci, Malatya-Elazığ arası raybüsün de kısa zamanda hizmete gireceğini anlattı.

"Konu bakanlar kuruluna geldi ve imzaya açıldı. İnşallah raybüsü de biz, Malatya ve Elazığlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca demiryolu camiasıyla birlikte takip ettiğimiz elektrikli lokomotiflerin bakım ve tamirinin yapıldığı bir işletmenin adımlarını attık. İnşallah kısa zamanda bu işletmeyi Malatya'ya kazandıracağız. Bunu niye istiyoruz? Malatyalı bir kardeşimiz daha iş ve aş bulsun diye."

Kaynak: AA