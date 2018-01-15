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Gülsüm annenin 'Umut'u yoğun bakımda

Antalya’da yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen ve ailesi belirlenemeyen "Umut" adı verilen genç yoğun bakıma alındı.

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Gülsüm annenin Umutu yoğun bakımda

Antalya’nın merkez Aksu ilçesinde 2008’in Ağustos ayında geçirdiği trafik kazası sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan ve bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı tarafından ilgilenilmeye başlanan ve kimliği belirlenemediği için ‘Umut’ adı verilen genç kaldığı Korkuteli ilçesinde rahatsızlandı.

10 yıldır Umut’un bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı, 112 acil servisi arayarak ambulans istedi. Ambulansla Korkuteli ilçesinden Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye getirilen Umut yoğun bakıma alındı.

Umut'un karaciğerinde bir sorun tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA/TRT Haber
 

Etiketler: antalya, umut
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