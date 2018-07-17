Gülhane Parkı'nda çöken duvarla ilgili davada karar

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Rabia Yözgan ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Ahmet Necip Sever'e "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarının beyanlarının alınmasının adından kararını açıkladı.

Sanık Ahmet Necip Sever'e 36 bin 500 lira adli para cezası

Sanık Ahmet Necip Sever'e, taksirle birden fazla kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan önce 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 5 yıla indirdi.

Sanığın yaşı, şahsi, sosyal ve ekonomik durumu ile yargılama sürecindeki pişmanlığını da dikkate alan mahkeme heyeti, verilen hapis cezasını 36 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi.

2 kişi hayatını kaybetmişti

Gülhane Parkı'nda 4 Nisan 2016'da çay bahçesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rümeysa Yözgan ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi 36 yaşındaki İsa Kılıç hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, çay bahçesini işleten sanık Ahmet Necip Sever'in "taksirle iki kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçlamasıyla, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA