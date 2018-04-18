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Buradasınız : » » "Gülen'in köpeğiyim" dediği öne sürülen emekli profesöre 7 yıl 6 ay hapis

"Gülen'in köpeğiyim" dediği öne sürülen emekli profesöre 7 yıl 6 ay hapis

Erzurum'daki FETÖ davasında yargılanan ve "Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim" dediği iddia edilen emekli Prof. Dr. Sabri Çolak'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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&quot;Gülenin köpeğiyim&quot; dediği öne sürülen emekli profesöre 7 yıl 6 ay hapis

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Sabri Çolak, bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Çolak'ın avukatı Murat Akdeniz ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse sunduğu esas hakkındaki değerlendirmesinde, Çolak’ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile birkaç kez görüştüğünü itiraf eden Çolak, görüşmelerin özel görüşmeler olmadığını, yanından birilerinin olduğunu iddia etti. 

İddianamede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Çolak, tahliyesini talep etti. 

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan dava açılan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğini belirterek, Çolak'ı bu suçtan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, ayrıca hükümle birlikte Çolak’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren tanıklardan A.M.K., darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Sabri Çolak'ın FETÖ/PDY’nin etkin üyesi olduğunu ve örgütün gazete ve dergilerine destek verdiğini anlatmıştı.

Tanık Ü.A. ise Çolak'ın FETÖ/PDY'nin etkin üyesi, örgütün manevi abilerinden ve Fetullah Gülen ile bizzat görüşüp irtibatı olan kişilerden olduğunu belirterek, sanığın örgüt adına yaptığı sohbetlerde himmet toplayıp Gülen'e bağlılığını göstermek için "Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim" dediğini ifade etmişti.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, Çolak'ın bir internet sitesindeki belgeselde örgüte nasıl katıldığını anlatıp Gülen’e olan hayranlığını ve bağlılığını belirttiği ve örgüt liderini överek propaganda yaptığı tespit edilmişti.

Gülen ile yan yana çekilmiş fotoğrafı ele geçirilen Çolak, soruşturma aşamasında yaptığı savunmasında, 15 Temmuz'daki olayın kendisini çok yaraladığını ve bu tarihten itibaren Gülen’e saygı ve sevgisinin bittiğini öne sürmüştü.

Çolak, ifadesinde yaklaşık 10-11 kez görüştüğü Gülen'i, 5 yıl önce arkadaşlarıyla Pensilvanya'da da ziyaret ettiğini ifade ederek, "Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' demediğini savunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö
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