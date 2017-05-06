Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret eden çarpıcı gizli tanık ifadeleri

İzmir'deki "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'daki örgüt mensuplarına yönelik hazırlanan iddianamede örgüt mensuplarının deşifre olmaması için alınan önlemlere ilişkin dikkat çekici ayrıntılara yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında hazırladığı ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, gizli tanık "Abdullah"ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'daki ziyaretine ilişkin detaylar yer aldı.

Pensilvanya'da 7-8 gün kaldıklarını beyan eden gizli tanık, "ikindi sohbetlerine" de katıldıklarını belirterek, eşi ile birlikte örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüklerini aktardı.

Gülen'e kurmaylık sınavlarını kazanamadığını, bunun için üzgün olduğunu anlattığını kaydeden gizli tanık, şu ifadelerde bulundu:

"Yaşadığım stresten bahsedince bana 'kazanan arkadaşlarımız için sevinelim' diyerek sarıldı. Bana sarılması ve samimi davranışı nedeniyle daha fazla bir şey söyleyemedim. TSK'dan ayrılmak istediğimi dile getirdim. Bana, 'Ayrılman doğru değil, hizmetteki her TSK mensubu hizmet hareketi içinde bizim için çok kıymetli, paranız daha bereketli olur.' dedi.

Eşim ise kurmaylık hakkı bittiği için kapanmak istediğini söyledi. O da eşime 'kapanman doğru olmaz, herkes sizi böyle tanıdı, bu şekilde çok daha fazla dikkat çekersiniz' diyerek müsaade etmedi. Eşimin diğer sorusu ise 'çocuklarımızı tedbir için cemaatin okullarına gönderemiyoruz ne yapmamız gerekiyor?' oldu. Kendisi, cemaatin olduğu anlaşılmayacak özel okullar kurduklarını, bu hususta talimat verdiğini belirterek, 'abilerinizle görüşün, Ankara'daki bu okullara sizi yönlendirsinler. Bu okullar sizin, hakim, savcı ve bürokrat kesiminden özel nitelikle arkadaşlarımızın çocukları okuyabilsin diye kuruldu.' dedi"

"Kanka muhabbeti"

Tanıklardan M.Y'nin Çiğli Ana Jet Üssünde çalıştığı dönemde Zekeriya Kuzu'dan önce 2 üs astsubayının görev yaptığına şahit olduğunu ancak hiçbirine Kuzu'ya tanınan ayrıcalığın tanınmadığını, kendisine cip tahsis edilen Kuzu'nun generaller ve yüksek rütbelilerle "kanka muhabbeti" yapabildiğini gördüğünü kaydetti.

İddianamede, ifadelerine yer verilen sanık H.S. ise örgüt mensuplarının deşifre olmaması için gizli abdest alması ve ima ile namaz kılınması gerektiği konusunda yönlendirmelerde bulunulduğunu anlattı.

Etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanıklardan B.G. de kendilerine ordu içerisinde yer alan "kripto Ermeni ve Yahudi yapılanmasına karşı savunma niteliğinde İslami bir yapılanma" için görev verildiğinin anlatıldığını aktardı.