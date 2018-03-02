Grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci anıldı

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, basın toplantısı düzenledi.

Kaymakçı, 3 Mart tarihinin ülkedeki en önemli maden facialarından biri olduğunu söyledi.

İş başındayken hayatını kaybeden tüm emekçilerin anıları önünde saygıyla eğildiklerini belirten Kaymakçı, "Yaşanan ölümler kamuoyu tarafından kaza değil, cinayet olarak adlandırılmaktadır. Basına yansıyan rakamlara göre geçtiğimiz yıl ülkemizde en az 2 bin 6 kişi, iş yerlerinde çalışırken hayatını kaybetmiştir. Yani ülkemizde her 4 saatte bir emekçi, evine ekmek götürebilme gayretinin bedelini hayatıyla ödemektedir." dedi.

"İş güvenliği ticari kuruluşların kar alanı olmaktan çıkartılmalıdır"

İş cinayetlerini önlemek için atılması gereken ilk adımın, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna kamusal bir anlayışla yaklaşmak olduğunun altını çizen Kaymakçı, şöyle devam etti:

"Başta, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere bu alana ilişkin tüm yasalar, kamusal bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir. Her şeyden önce emekçilerin gelecek kaygısı hissetmeyeceği, güvenli bir çalışma ilişkisi yaratılmalıdır. Bunun için de İş Kanunu'nda yer alan 'telafi çalışması', 'denkleştirme, 'çağrı üzerine çalışma', 'kısmi süreli çalışma', 'asıl işveren-alt işveren ilişkisi', 'geçici iş ilişkisi' gibi esnek ve kuralsız çalışma hükümleri derhal kaldırılmalıdır. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılması önündeki her türden yasal ve fiili engel kaldırılarak işçilerin kendilerini örgütlü ve güvende hissetmesi sağlanmalıdır. İş yerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele alınmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ticari kuruluşların kar alanı olmaktan çıkartılmalıdır."

Kaynak: AA