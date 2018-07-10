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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Nazımiye kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Mervan" kod adlı Yunus Dalgın olduğu tespit edildi.

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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından dün operasyon başlatıldığı ve teröristlerle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada bir teröristin ölü olarak ele geçirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin yapılan kimlik tespiti çalışmaları sonucunda İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Mervan" kod adlı Yunus Dalgın olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Nazimiye
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