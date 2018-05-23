Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Baykan kırsalında keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bir grup teröristin karakol üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi. Tespit edilen bölücü terör örgütlerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı neticesinde silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen 3 teröristen birinin sözde Siirt Deştova Gücü Sorumlusu "Gri Kategori"de yer alan “Kendal” kod adlı ‘Adnan Çelik’ olduğunu açıkladı.

Dün Siirt’te gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri olan Sözde Siirt Deştova Gücü Sorumlusu, Gri Kategoride yer alan Kendal (kod ad) ‘Adnan Çelik’ ölü olarak ele geçirilmiştir. +