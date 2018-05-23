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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Baykan kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 3 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Baykan kırsalında keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bir grup teröristin karakol üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi. Tespit edilen bölücü terör örgütlerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı neticesinde silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen 3 teröristen birinin sözde Siirt Deştova Gücü Sorumlusu "Gri Kategori"de yer alan “Kendal” kod adlı ‘Adnan Çelik’ olduğunu açıkladı.

 

 

Kaynak: TRT Haber/

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