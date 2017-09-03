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Buradasınız : » » Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'deki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin gri listede aranan örgütün bölgedeki sözde sorumlularından olduğu bildirildi.

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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'deki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin gri listede aranan örgütün bölgedeki sözde sorumlularından olduğu bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 1-2 Eylül'de Pülümür karayolu Uzuntarla mevkisinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda 8 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, teröristlerden birinin gri listede aranan örgütün bölgedeki sözde sorumlularından "Argeş" kod adlı Mehmet Emin Özdemir olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de "Kurtay" kod adlı Salman Oğuz olduğu belirtilen açıklamada, "Operasyon bölgesinde 2 M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 8 M-16 şarjörü, 5 kalaşnikof şarjörü, 330 mermi, 2 el bombası, büyük telsiz, el telsizi, 7 sığınak ve birçok yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." denildi.

Etiketler: terör operasyonu, Tunceli, Terörle Mücadele
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