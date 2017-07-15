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Buradasınız : » » Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Lice'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan Mehmet Reşit Tunç olduğu belirlendi.

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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan Serhildan Mahir kod adlı Mehmet Reşit Tunç olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Lice ilçesinin Bayırlı köyüne bağlı Seyrek mezrasında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin kimliği tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan Serhildan Mahir kod adlı Mehmet Reşit Tunç olduğu ortaya çıktı.

Etiketler: lice, Diyarbakır, teröristler, terör operasyonu, PKK, terör örgütü
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