Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 2
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.52
    Euro: 3.68
  • BIST: 76972.15
    Altın: 128.005

Kapat
Buradasınız : » » Gri listedeki aranan terörist yakalandı

Gri listedeki aranan terörist yakalandı

Dünkü operasyonda yakalanan teröristin İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Senar" kod adlı Hakkı Turgay olduğu tespit edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Gri listedeki aranan terörist yakalandı
Batman'da dünkü operasyonda yakalanan PKK'lı teröristin İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Senar" kod adlı Hakkı Turgay olduğu belirlendi.
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince dün il merkezinde bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK üyesi teröristin, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan, Mardin Kızıltepe nüfusuna kayıtlı "Senar" kod adlı Hakkı Turgay olduğu tespit edildi.
 
Yakalanan teröristin, aralarında 2 Nisan 2016'da Suriye uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si asker 18 kişinin yaralandığı Kızıltepe Askerlik Şubesine düzenlenen saldırı ile 20 Ekim 2016 günü bir güvenlik korucusunun şehit edildiği, bir er ve bir sivilin yaralandığı Mardin Beşikkaya Jandarma Komutanlığına düzenlenen saldırının talimatını veren ve bu saldırılara bizzat katılan kişi olduğu öğrenildi.
 
Öte yandan söz konusu teröriste yardım ve yataklık yapan H.G, Ç.A. ve M.Y'nin de Batman'da yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. AA
Etiketler: terör operasyonu, Batman
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER