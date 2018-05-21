Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 18 Mayıs'ta Ovacık ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda, F-16 uçakları 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Yapılan kimlik tespiti çalışmalarında teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisindeki "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük olduğunun tespit edilmişti.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha kimliğinin tespit edildiği, İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisindeki "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya adlı terörist olduğu kaydedildi.

Kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA