  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Gözaltındaki 3 yabancı uyrukludan biri tutuklandı

Gözaltındaki 3 yabancı uyrukludan biri tutuklandı

Aydın'da terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyrukludan biri tutuklandı.

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Gözaltındaki 3 yabancı uyrukludan biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Didim ilçesinde gözaltına alınan İngiltere vatandaşı Joseph A.R, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Mira Y.A. ile annesi Veselina P.R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Veselina P.R.A, ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer 2 şüpheli ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.

İngiltere vatandaşı Joseph A.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Mira Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: aydın, Terör örgütü PKK
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