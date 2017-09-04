Gözaltına alınan iki Alman vatandaşından biri serbest bırakıldı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk asıllı 2 Alman vatandaşından biri, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Antalya Havalimanı'nda 31 Ağustos'ta gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşlarından S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.A, savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kadının gözaltındaki kocası K.A'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.