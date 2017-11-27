Gözaltına alınan Başkaya serbest bırakıldı

Ankara'da terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen Fikret Başkaya'nın da bulunduğu 17 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen Fikret Başkaya'nın da bulunduğu 17 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin örgüte maddi yardım ve yataklık, sosyal medyada örgüt propagandası yapmak suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi.

Sosyal medyadaki bir yazısı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenilen Başkaya ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Operasyonların devam ettiği kaydedildi.

AA