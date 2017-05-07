  • 07 MAYIS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 20º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.907
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.064
Buradasınız : » » Göynük Kanyonu'nda kaybolan 4 hemşire bulundu

Göynük Kanyonu'nda kaybolan 4 hemşire bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde yürüyüş yaptıkları sırada kaybolan 4 hemşireyi jandarma ekipleri buldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Göynük Kanyonunda kaybolan 4 hemşire bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu'nda kaybolan 4 hemşire, jandarma tarafından bulundu.

İstanbul'dan tatil için kente gelen Bahar G. (31), Özgün G. (25), Zeynep E. (34) ve Bağdagül Y. (34), tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yapmak için dün 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'nden yola çıktı.

İstanbul'da hemşire olarak çalışan 4 kadın, belli bir süre yürüdükten sonra yoğun sis nedeniyle yollarını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen hemşirelere ulaşmak için Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ve Göynük Kanyonu çalışanları arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, saat 02.00 sıralarında ulaşmayı başardıkları kadınları jandarma karakoluna getirdi. Kahvaltı ikram edilen hemşireler, karakoldaki işlemlerinin ardından kaldıkları otele gitti.

Kadınlar, karakol çıkışı çekim yapan basın mensuplarına, "Ne yapıyorsunuz? Biz fotoğrafımızın çekilmesini istemiyoruz. Önce bir açıklama yapsaydınız." diyerek tepki gösterdi.

Etiketler: antalya, kemer, jandarma, göynük kanyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER