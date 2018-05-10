Görme engelliler için 41 ilde "gören göz" cihazı dağıtılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde, görme engelli vatandaşların bağımsız hareket edebilmelerine destek olmak amacıyla yürütülen "Gören Göz Projesi" bu yıl yeniden başlayacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gören göz cihazları için vatandaşların ön başvurularını almaya başladı.

Bakanlık, geçen yıllarda 26 ilde dağıtılan ve şu an yeni baştan tasarlanan cihazları, daha önce dağıtım yapılmamış 41 ildeki görme engellilere ulaştıracak.

Söz konusu illerde toplam 5 bin gören göz cihazı ücretsiz dağıtılacak.

Başvuru koşulları

Belirlenen illerde ikamet eden veya bu illerde eğitimini sürdürenlerin cihazları almak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne ön başvuruda bulunması gerekiyor.

Bu yıl itibarıyla 12 yaş ve üzerinde olan T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilecek.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na göre görme engeline ilişkin tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 70 ve üzerindeki kişilerin başvurusu kabul edilecek.

Ayrıca başvurularda gören göz cihazını kullanmaya engel teşkil edecek işitsel, zihinsel veya el ve parmaklarını kullanamayacak derecede ortopedik engeli bulunmama şartı da aranıyor.

Başvurularda, asıllarını ibraz etmek şartıyla nüfus cüzdanı ve Engelli Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi ile eğitime devam eden görme engelli öğrencilerden bu yıl içinde alınmış öğrenci belgesi isteniyor.

Ön başvuruda bulunanların cihazlarını alacakları yer ve tarih bilgileri ile eğitim programlarına ilişkin duyurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından ilan edilecek.

Cihazların dağıtımı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yürütülecek. Başvuruları kabul edilmeyenlere bilgi verilecek.

Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılacak

Cihaz için bu yıl ön başvuruların alındığı 41 şehir ise şöyle:

"Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, Isparta, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak."

Gören göz cihazı nedir?

Cihaz, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya toplu taşıma araçlarını kullanarak gidebilmesi amacıyla tasarlanmış bir sistemi içeriyor.

"Gören göz", sahip olduğu navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin erişilebilirliğini kolaylaştırıyor.

Kaynak: AA