Görevlendirme yapılan belediyelerden eğitim seferberliği

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt'teki belediyeler, eğitime katkı sunmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyeler, bir yandan vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla hummalı çalışmalar gerçekleştirirken, bir yandan da bölgede eğitim kalitesini daha da yükseltmek, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına destek olmak ve öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor.

Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi kent merkezi ile ilçelerdeki bazı okulların bahçesi asfaltlanarak, okul bahçeleri tozdan arındırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığınca öğrencilere hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla okullarda ilaçlama yapılırken, okulların açılmasıyla hijyen denetimleri başlatılacak.

Kentteki 100 okula 300 bank ile 200 çöp kutusu yardımı yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 30 okulun bahçesini düzenledi bazılarınınkine ise fidan dikti.

Merkez ve ilçelerdeki okulların bir bölümünün iç ve dış cephe boyaması için okul yönetimlerine 20 ton boya yardımı yapan belediye, bazı okullara ise fayans döşedi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de okulların açılmasıyla öğrencilerin rahat bir şekilde servislere binebilmeleri için denetim yapacak.

Batman

Batman Belediyesi de 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi kent merkezindeki tüm okullarda ilaçlama ve temizlik çalışması yaptı.

Belediye, bu yıl ilk defa okula başlayacak birinci sınıf öğrencilerine, sıralarında Milli Eğitim Bakanlığınca verilen ders kitaplarının yanı sıra içerisinde temel kırtasiye malzemelerinin olduğu okul çantası sürprizi yapacak.

Türk Kızılayı ile imzalanan protokol kapsamında geçen yıl yaklaşık 2 bin öğrenciye kahvaltı veren belediye, bu yıl ise 3 bin okul öncesi öğrenciye kahvaltı hizmeti sunacak.

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesi de kırsal mahallelerde yaşayan dezavantajlı kız ve erkek öğrencilerin okula hazırlanması amacıyla berberlik hizmeti sundu. Merkez Artuklu ilçesine bağlı Kumlu Mahallesinde 700 çocuğun okul öncesinde saçları kesilerek bakımları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardinmasa tarafından, daha önce yapılan incelemeler sonucunda belirlenen yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye içerisinde kırtasiye malzemesinin olduğu okul çantası dağıtma kararı alındı. Okulların açılacağı ilk gün de yaklaşık 25 bin öğrenciye tişört dağıtılacak.

Görevlendirme yapılan merkez Artuklu Belediyesi ise "Okuluma Hayat Ver Projesi" kapsamında fiziki durumu kötü 20 köy okulunun tadilatı, boyası ve çevre düzenlemesini yapıyor ayrıca binlerce öğrenciye futbol topu dağıtıldı.

Siirt

Siirt Belediyesince yeni eğitim öğretim yılı öncesi okulların hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Okullara çatılı bank dağıtan ve bahçelerini yıkatan belediye, öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemesi bulunan çantaları dağıtmaya başladı. Belediye, ihtiyacı olan okullarda gerekli tadilat çalışmalarını yaparak altyapı eksikliklerini giderdi.

Şırnak

Görevlendirme yapılan Şırnak'ın Silopi Belediyesi ise ilçede hasarlı okullarda tadilat çalışması ve oyun parkı yaptı, spor malzemesi dağıttı.