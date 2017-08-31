Görevlendirme yapılan belediyeler bayrama hazır

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta belediyeler Kurban Bayramı'na hazır.

Yapılan görevlendirmenin ardından bölgedeki vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşması için hummalı çalışma yürüten belediyelerce, Kurban Bayramı'nın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirilmesi için de hazırlık yapıldı.

Bu kapsamda bölgedeki yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye ayni ve nakdi yardım yapıldı, çocuklara bayramlıklar dağıtıldı.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmesi, yakınları ile bayramlaşırken ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışma yürüten belediyeler bayram boyunca hizmet verecek toplu taşıma araçlarının sayısını artırdı.

Arife gününden itibaren bayram boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak, belirlenen kurban kesim yerlerinde zabıtalar aralıksız görev yapacak.

Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Toplu taşıma araçları 30 Ağustos günü saat 07.00'den itibaren bayram tatili boyunca vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Bayramda mezarlık ziyaretlerinin daha rahat şekilde gerçekleştirilebilmesi için arife gününden itibaren kent merkezi ve ilçelerin farklı noktalarından mezarlıklara sefer düzenlenecek.

Arife günü ve bayramın birinci günündeki yoğunluk göz önünde bulundurularak 117 toplu taşıma aracının hizmet vermesi için çalışma yapıldı.

Sağlıklı ve hijyenik ortamda kesilebilmesi için kentin farklı noktalarında 16 ayrı kurban satış ve kesim yeri belirlendi. Kurban kesim yerlerine yeterli miktarda çöp konteyneri yerleştirilmesi, çöp poşetlerinin bırakılması, temizliğin gerektiğinde günde 2 kez yapılması ve belirlenen hayvan satış ve kesim yerlerinde bayram süresince zabıta ekiplerinin görevlendirilmesi, belirlenen yerlerin dışında kesim yapılmasının önlenmesi konusunda tedbirler alındı.

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesinin Kurban Bayramı'na yönelik hizmetleri kapsamında Mardinmasa ekiplerince, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık elbise ve ayakkabı dağıtımı yapıldı.

Kentte toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramı huzurlu geçirmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Yaman, "Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Kurban satış ve kesim yerlerinin ilçe belediyeler ile belirlendiğini ifade eden Yaman, kurban satış yerlerinin İstasyon Mahallesi, Yeniyol Mardin Otel yanı, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı yanı, kesim yerlerinin ise, İstasyon Mahallesi'nde bulunan mezbahane satış yeri ve Yeniyol Meteoroloji Müdürlüğü yanı olarak tespit edildiğini aktardı.

"Belediyemize bağlı toplu taşıma araçları bayram süresince vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek. İhtiyaç sahibi ailelere gıda, çocuklara bayramlık dağıtılıyor. Çocukların bayramlıklarına kavuşması bizi sevindiriyor." diyen Yaman, bayrama hazır olduklarını dile getirdi.

Batman

Batman Belediyesince alınan tedbirler kapsamında arife gününden itibaren bayram süresince bitimine kadar toplu taşıma araçları ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

Mezarlıklar temizlenirken, vatandaşların yakınlarının mezarını sulaması için ücretsiz bidon uygulaması başlatıldı. Zabıta ekiplerince kentteki kasap, pastane, fırın gibi iş yerleri denetlendi. Temizlik ekipleri tarafından cadde ve sokaklar yıkandı.

İhtiyaç sahibi yüzlerce vatandaşa nakdi ile gıda ve giysi yardımı yapıldı.

Öte yandan kentteki 100 dezavantajlı engelli bayramda Balıkesir'in Avşa Adası'na tatile gönderilecek.

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"Bayrama huzur ve güven içerisinde, dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla gireceğiz." ifadesini kullanan Aksoy, en büyük dileğinin bayramda trafik kurallarına uyulması suretiyle her sene yaşanan can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi olduğunu belirtti.

Batman'da tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Gerekli planlamamızı yaptık. Öncelikle ulaşım konusunda arife günü ve bayram süresince kentimizde ki bütün belediye otobüsleri vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek. Bunun yanı sıra arife günü, bayramın birinci günü ve diğer günler kabristanlar yönündeki otobüs seferlerini arttırdık. Yine arife gününden itibaren bayram süresince temizlik ekiplerimizi artırıyoruz. Şehrin temizliğine özel bir önem veriyoruz."

İhtiyaç sahibi yüzlerce aileye nakdi, gıda ve giysi yardımında da bulunduklarına işaret eden Aksoy, ihtiyaç sahiplerinin bayrama buruk girmesine gönüllerinin razı olmadığını dile getirdi.

Aksoy, bu sene Batman Zihinsel Engelliler Derneği ve Ortopedik Engelliler Derneği ile iş birliği yaptıklarını anlatarak, bayramda yaptıkları çalışma ile 100 engelli dezavantajlı vatandaşı bayram gezisine göndereceklerini söyledi.

Zabıta ekiplerinin bayram boyunca çalışacağını ifade eden Aksoy, özellikle sokak aralarında kurban kesenlere yönelik ekiplerin dikkatli olacağını bildirdi.

Aksoy, böylece kaçak kesimin de önüne geçilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Aksoy, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bayram süresince çalışmalarına devam edecek. Mesailerini artırdık. Bunun yanı sıra gıda üreten ve satan yerlerin denetimine ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

Mezarlıklarda merkezi sistemle Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacağını belirten Aksoy, "Bayrama hazırız. Bütün vatandaşlarımızın huzurlu, hayırlı bir bayram geçirmelerini diliyorum." şeklinde konuştu.

Siirt

Siirt Belediyesince hizmet binasında faaliyete giren "Hayır Çarşısı", maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara alışveriş imkanı sunuluyor.

Randevu usulüyle Hayır Çarşısı'na davet edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendi zevklerine göre giysi seçiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara hem gıda hem de giyim yardımı yapılıyor.

Sosyal yardım kartları bayram öncesi vatandaşlara ulaştırılırken, toplu taşıma araçları bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Şırnak

Şırnak Belediyesince önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık dağıtıldı.

Kentte toplu taşıma araçları da bayram boyunca vatandaşa ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kurban satış ve kesim yerlerinin ilçe belediyeleri ile işbirliği halinde belirlendiğini anlatan Bedirhanoğlu, mezbahanelerde son derece hijyenik şartlarda hizmet verildiğini dile getirdi.

Bedirhanoğlu, "Belediyemize bağlı toplu taşıma araçları bayram süresince vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek. Ekiplerimizce önceden belirlenen bin aileye giysi, bin 250 ihtiyaç sahibi aileye de gıda yardımı yapıldı. Yardım dağıtılanlar arasında yetimler de bulunuyor. Onların yüzündeki gülümsemeyi görünce mutluluğumuz katlanıyor. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.