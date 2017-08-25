  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Görevlendirme yapılan belediyeden işçilere bayram ikramiyesi

Görevlendirme yapılan belediyeden işçilere bayram ikramiyesi

Lice Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Sinan Başak'ın talimatıyla belediye işçilerine Kurban Bayramı öncesi bir maaş ikramiye verildi

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Görevlendirme yapılan belediyeden işçilere bayram ikramiyesi

Diyarbakır Valiliği tarafından Lice Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Sinan Başak'ın talimatıyla belediye işçilerine Kurban Bayramı öncesi bir maaş ikramiye verildi.

Lice Belediye Başkan Vekili Başak, yaptığı açıklamada, personelin her türlü hak ve alacaklarını alın teri kurumadan ödeme konusunda hassas olduklarını belirtti.

Kurban Bayramı öncesinde işçilere bir maaş ikramiye verdiklerini kaydeden Başak, "Sevgili Licelilerin en iyisine layık olduğunu söylemiştik. Liceliler için gece gündüz çalışan değerli çalışma arkadaşlarımın da bu anlamda imkanlarımız ölçüsünde emeklerinin karşılığını azami ölçüde almaları gerektiğine inanıyorum." dedi.

Belediye çalışanları da bugüne kadar hiç ikramiye almadıklarını, yeni yönetimle birlikte çalışma şartları ve ortamlarının hızla değiştiğini belirterek, "Bu ikramiye sayesinde bayram öncesinde ihtiyaçlarımızı daha rahat karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Etiketler: lice belediyesi, ikramiye, Diyarbakır
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