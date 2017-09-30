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Buradasınız : » » Görevlendirme yapılan belediyeden 2 bin vatandaşa aşure ikramı

Görevlendirme yapılan belediyeden 2 bin vatandaşa aşure ikramı

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla 2 bin vatandaşa aşure ikram etti.

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Görevlendirme yapılan belediyeden 2 bin vatandaşa aşure ikramı

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla 2 bin vatandaşa aşure ikram etti.

Güres Caddesi'nde gerçekleşen aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, vantandaşların muharrem ayını kutlayarak aşure ikramında bulundu.

Başkan Vekili Taşkın, belediye olarak muharrem ayı dolayısıyla 2 bin vatandaşa aşure dağıttıklarını söyledi.

Taşkın, "Belediye olarak her zaman için vatandaşlarımızın yanındayız. Böyle mübarek bir gün ve ayda kendilerini yalnız bırakmadık ve belediye olarak aşure dağıtımında bulunduk. Bu hizmetlerimiz devam edecek. Tüm İslam aleminin muharrem ayını kutlar ve hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, kanun hükmünde kararname, aşure ikramı
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