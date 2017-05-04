Görevini yapan polise araba çarptı

İzmir'in Buca ilçesinde görevini yaparken otomobilin çarptığı polis memuru ile bu araçtaki bir kişi yaralandı.

Şirinyer semti Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir banka şubesinin alarmının çalması sesi üzerine bölgeye polis ekibi yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan polis memuru Beytullah İşcan (24), araçtan indi ve 35 T 5746 plakalı taksiyle gelen banka görevlileriyle incelemelerine başladı.

Daha sonra, alkollü olduğu iddia edilen Ayhan K. (27) idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil kontrolden çıkarak polis aracına ve taksiye çarptı. Bu araçlardan biri ise savrularak İşcan'a çarpıp yaralanmasına neden oldu. Kazada, Ayhan K'nın kullandığı araçta bulunan Fatih A. (24) da yaralandı.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Ayhan K. ise polis tarafından gözaltına alındı.