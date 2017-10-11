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Buradasınız : » » Görevden uzaklaştırılan 26 öğretmen gözaltına alındı

Görevden uzaklaştırılan 26 öğretmen gözaltına alındı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla görevden uzaklaştırılan 49 öğretmenden 26'sı, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı.

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Görevden uzaklaştırılan 26 öğretmen gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla görevden uzaklaştırılan ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 49 öğretmenden 26'sı, İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "Bylock" kullandıkları iddasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 49 şüpheliden 26'sı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 26 kişiden 21'i, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında tutulan 5 şüphelinin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği, diğer 23 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Etiketler: fetö, İstanbul, bylock
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