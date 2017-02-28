Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan 15 emniyet mensubu gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri komiser yardımcısı 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda meslekten ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan 15 emniyet mensubu gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AA