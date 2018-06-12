Google'dan sanatçı Füreya Koral'a özel doodle

Google ana sayfasında ''doodle'' olarak adlandırılan logoda, Füreya Koral'ın seramiğe şekil vermesi resmediliyor.

Logoya tıklandığında Koral hakkında ilgili bilgiler ile sanatçının eserlerinin yer aldığı sergilere ait sayfaların linkleri ekrana geliyor.

Füreya Koral

Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı ve çağdaş seramiğin öncüsü Füreya Koral, 12 Haziran 1910'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Notre Dame de Sion Kız Lisesinden mezun olan Koral, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam etti. Dönemin ünlü Macar keman virtüözü Charles Berger'den özel keman dersleri aldı. 1940-1944 yıllarında müzik eleştirileri yazdı, çeviriler yaptı.

Füreya Koral, 1947'de Lozan'da seramik çalışmalarına başladı. Fransız seramikçi Serre'nin desteğiyle Paris'te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçı, ilk seramik ve taş baskı sergisini 1951'de Paris'te açtı. Aynı yıl yurda dönerek Maya galerisinde yapıtlarını sergiledi. Yurt içi ve yurt dışında sergilere katılan Koral, çeşitli ödüllerin sahibi oldu.

Sanatın, sanatçının hayatına karıştığı gibi halkın hayatına da karışması gerektiğine dikkati çeken Füreya Koral, eserlerinde soyuttan somuta uzanan ve Anadolu kültürüne ağırlık veren bir anlatımı tercih etti.

Çalışmalarında seramik pano ve üç boyutlu eserlerin yanı sıra vazo, tabak gibi günlük yaşamda kullanılabilen ürünlere de imza atan usta sanatçının hayatı, yazar Ayşe Kulin'in "Füreya" isimli kitabına konu oldu.

Koral, 26 Ağustos 1997'de 87 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA