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Google, Öğretmenler Günü için renkli bir tasarım hazırladı

Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir logo hazırladı.

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Google, Öğretmenler Günü için renkli bir tasarım hazırladı

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Öğretmenler Günü, bu yıl da Google Doodle'ları arasındaki yerini aldı. Dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlayan özel Doodle tasarımları yapan Google, Öğretmenler Günü için renkli bir tasarım hazırladı. 

Google ana sayfasında yer alan logoda, Google'ın "g" harfi, elinde kalem bulunan bir öğretmen, diğer harfler de öğrenci olarak tasvir edildi.

İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor. 

Etiketler: Google, Doodle, 24 kasım öğretmenler günü
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