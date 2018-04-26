'Gönüllüler ordusu' Samsat'ta depremzedelerin hizmetinde

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ilk intikal eden ekiplerden olan ve gönüllü sağlıkçılardan oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), depremzedelerin yardımına koştu.

İlçede salı günü meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda Türk Kızılayı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, bölge halkına yardım ediyor.

Gönüllü sağlıkçılardan oluşan UMKE de depremin olduğu ilk andan itibaren hızlıca bölgeye gelip depremzedelere müdahale etti.

Samsat Devlet Hastanesi bahçesinde oluşturulan çadırda vatandaşlara sağlık hizmeti veren görevliler, depremzedelerin zor gününde onlara şifa dağıtıyor.

Adıyaman UMKE sorumlusu Aydan Canlı yaptığı açıklamada, işlerinin hayat kurtarmak olduğunu ve bunu karşılık beklemeden yaptıklarını söyledi.

Depremin ardından hızlıca 112 Acil Servis Komuta Merkezi ile koordine olup bölgeye intikal ettiklerini anlatan Canlı, "Depremin Samsat'ta olduğunu öğrenince, tüm ekibi toplayıp, iki tim halinde Samsat'a geldik. Zaman kaybetmeden çadır hastanemizi kurduk. İlk etapta depremde yaralanan vatandaşlarımıza müdahale ederek hastanelere sevklerini sağladık. Daha sonra rutin sağlık hizmetlerimize devam ettik." dedi.

"Allah razı olsun demeleri bizlere yeterli oluyor"

UMKE ekibinde çalışanların özel hayatını bırakıp deprem bölgesine geldiğini aktaran Canlı, şunları kaydetti:

"Burada çalışanlar, afet bölgesine gelip bizlere destek oluyorlar. Arkadaşlarımız bazen izinli oluyorlar, bazen tatilde oluyorlar ama bir afet meydana geldiğinde izinlerini kesip gelip buradaki hastalara yardım ediyorlar. Hastaların bizlere minnet duygusuyla bakışları, Allah razı olsun demeleri bizlere yeterli oluyor. Onlardaki bir tebessüm, bir teşekkür etmeleri bizim için yeterli."

Kaynak: AA