Gönüllü öğretmenler lösemi hastası çocuklara umut oluyor

İzmir'de gönüllü öğretmenler, okuldaki derslerinden arta kalan zamanlarında hastanede yatarak lösemi tedavisi gören çocukların eğitimine destek oluyor.

Bu kapsamda 22 öğretmen üç aydır tedavi gören çocuklara eğitim veriyor.

"Bizi motive ediyorlar"

5 aydır lösemi tedavisi gören fen lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Saliha Nazlı, ‘’Onlar sayesinde arkadaşlarımızdan geri kalmıyoruz. Bizim için de motivasyon oluyor. Hayatın devam ettiğini gösteriyorlar. Sadece dersleri konuşmuyoruz, arta kalan zamanlarda arkadaş oluyorlar. Hastanede gibi hissetmiyoruz’’ dedi.

Hasta çocuklarının gelişmelerin yakından takip eden aileler ise mutluluklarını gönüllü öğretmenlerle paylaşıyor.

Matematik öğretmeni Meltem İmamoğlu, okuldaki derslere göre hastane programı yaptıklarını anlatarak, "Anneler, öğrenciler çok mutlu. Çocuklar bizi koridorlarda bekliyor. Anneler çocuklardaki gelişmeleri dile getirip mutluluklarını paylaşıyor. Biz de çok mutluyuz bu katkımız nedeniyle." diye konuştu.

Rehberlik öğretmeni Aynur Sarıpolat da öğrenciye duydukları aşkın sadece okul sınırları içinde kalmadığını vurguluyor.

Hastanedeki öğrenciler, fedakâr öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Öğrenciler, hazırladıkları çeşitli hediyelerle, eğitim hayatından kopmamalarını sağlayan öğretmenlerine teşekkür etti.

AA

