Gönüllü asker olmak için askerlik şubesine koştular

Adıyaman’da yaşları 25 ila 60 arasında değişen bir grup vatandaş, Afrin’de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na gönüllü asker olarak katılabilmek için askerlik şubesi ve jandarma komutanlığına koştu. Jandarma Komutanlığı önüne gelen grup ellerindeki Türk bayraklarını açıp ‘Kapıları açın bizi de askere alın’ sloganları attı.



Jandarma komutanlığından askeri araçla çıkan askerler vatandaşlar tarafından adeta alkış yağmuruna tutuldu.



Slogan seslerinin yükselmesiyle askerlik şubesinden çıkan Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, kalabalık grup tarafından alkışlandı.

Kalabalık grupla bir süre sohbet eden Albay Davut Kulalar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut insan kaynakları, etrafındaki ve dünyadaki her türlü düşmanla mücadele edecek güç ve seviyededir, bu konuda şüpheniz olmasın. İhtiyaç olduğu vakitte hepimiz hazır askeriz. Bu güzel desteğiniz için ben size teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Afrin’e gitmek için hazır olduklarını belirten Harun Şimşek ise, “Biliyorsunuz ülkemiz bu iki gündür Afrin’e giriş yaptı ve operasyon başladı. Biz de bu zor dönemde askerimizin, polisimizin yanında olduğumuzu belirtmek için askerlik şubemize geldik. Komutanlarımıza destek amaçlı hepimiz askeriz. Hepimiz silah istiyoruz. Kapıları açın bizi de oraya gönderin” açıklamasında bulundu.



Kaynak: AA / İHA