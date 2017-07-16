Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'ndan 'Demokrasi Marşı'

Eyüp Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, 15 Temmuz şehitleri adına '15 Temmuz Demokrasi Marşı'nı seslendirdi.
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