Göller ve sulak alanların korunması

Göllerin ve sulak alanların bütüncül bir şekilde koruma, kullanma dengesi gözetilerek, muhafaza edilmesi amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun imzaladığı "Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı Genelgesi" yürürlüğe girdi.

Bakan Eroğlu, her geçen gün küresel iklim değişikliği etkisinin daha fazla hissedildiğini belirtti.

Su kaynaklarının korunması ve doğru kullanımının büyük önem taşıdığını vurgulayan Eroğlu, göllerin ve sulak alanların bütüncül bir şekilde koruma, kullanma dengesi gözetilerek muhafaza edilmesi amacıyla Bakanlık tarafından "Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı" hazırlandığını aktardı.

Eroğlu, Eylem Planı'nın sorumlu bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar tarafından hassasiyetle ve bütün imkanlar seferber edilerek, disiplinli bir şekilde uygulanması ve planlanan eylemlerin belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 2017/1 sayılı "Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı Genelgesi"ni 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde imzaladığını ve genelgenin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Türkiye'deki doğal göller ve sulak alanlarda karşılaşılan başlıca sorunların su miktarındaki azalma, biyolojik çeşitliliklerin karşı karşıya kaldığı tehdit ve su kalitesindeki bozulmalar olduğuna dikkati çeken Eroğlu, doğal göllerde ilk karşılaşılanın kirlilik problemi ile "ötrofikasyon" olarak da adlandırılan fitoplanktonların ve alglerin (yosunların) aşırı artışı olduğunu ifade etti.

"303 göl ve sulak alanda çalışma yapılacak"

Türkiye'de doğal veya insan kaynaklı ekolojik ve hidrolojik olumsuz etkilere maruz kalan kritik göl ve sulak alanların belirlenerek, bu alanlar üzerindeki etkilerin tespit edilmesi, mevcut durumlarının korunarak daha iyi ekolojik durum için telafi edici tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Eroğlu, hidrolojik çalışmaların su miktarının korunması ve iyileştirilmesinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bakan Eroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Eylem Planı kapsamında 25 havzada bulunan 303 göl ve sulak alanda çalışma yapılacak. Tabii göllerin su kütlesi ve havza sınırları esas alınarak, hayata geçirilecek eylem planıyla, doğal göl ve sulak alanlarda meydana gelen su seviyesindeki düşüşlerin önlenmesi amaçlandı. Ayrıca doğal göl ve sulak alanların ekolojik yapısının korunması, doğal göl ve sulak alanların yeraltı sularını beslemedeki fonksiyonlarının devamlılığının sağlanması doğal göl ve sulak alanların mevcut kullanım amaçlarının sürekliliğinin temin edilmesi, ekolojik çevrim, kuş yollarının olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesi hedeflenmiştir."

Eylemler altı ana başlıkta toplandı

Eylem Planı kapsamındaki tedbirler ve eylemlerin altı ana başlık altında toplandığını, bunların her birinin gerçekleştirilmesi ve ilgili kuruluşlar ile havzalarda uygulanma sıralarının, "iş planı takvimi"yle ortaya konduğuna işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu eylem planı kapsamında doğal göllerin envanterlerinin çıkarılması, doğal göllerin tabanlarının topoğrafik ölçümlerinin belirlenmesi, doğal göllerin su bütçesinin tespit edilmesi, baskı ve etki bileşenlerinin ve kirletici parametreler için özümleme kapasitesinin belirlenmesi, doğal göllerin izlenmesi ve su kalitesinin belirlenmesi ve doğal göllerin su kalitesinin ve miktarının iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır."

"Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı ve Genelgesi"ne Orman ve Su İşleri Bakanlığı "www.ormansu.gov.tr" web sayfasından ulaşılabilecek. AA