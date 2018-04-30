Gölhisarlıların doğalgaz hasreti sona eriyor

Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, bu yıl Gölhisar'ın yüzde 50'sinin doğalgaza kavuşacağını belirtti.

Başkan Canural, çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade ederek, "Doğalgazın ilçemizin tamamında kullanılmasıyla yaptığım hesaba göre yılda en az 6 milyon lira tasarruf yapacağız. Ayrıca kömür kokularından kurtularak, daha temiz bir havaya kavuşacağız" dedi.

Eylül ayında doğalgaza kavuşacaklar

Torosgaz Genel Müdürü Oktay Küp de, altyapısı tamamlanan kesimlere Eylül ayı itibarıyla doğalgaz vermeye başlayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA