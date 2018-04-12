Gölete uçan otomobildeki baba ve çocukların cesetlerine ulaşıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri içinde 3 kişinin daha cesedinin bulunduğu ve göldeki yeri belirlenen otomobilin çıkarılması çalışmalarına sabah erken saatlerde başladı.

Göletin etrafında 01 Z 1238 plakalı aracın tamponu bulundu. Daha sonra bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve su altı polisleri 33 metre derinlikte olan göletin dibinde aracı buldu. Musa Hoşça ile çocukları Elif, Umut ve Ebubekir Hoşça’ın araç içerisinde olduğu tespit edildi.

Arama kurtarma yapan su altı polisleri, Elif Hoşça’nın cesedini dün akşam çıkartırken, araç içerisinde sıkışan baba Musa Hoşça ve oğulları Umut ile Ebubekir’in cesetleri çıkarılamadı. Havanın kararmasıyla da arama çalışmaları sonlandı. Sabah tekrar başlayan arama çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü.

Vinç yardımıyla çıkartılan araçtan 3 kişinin cesedi alınırken, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrasında cesetler Feke Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Eşini ve çocuklarını kaybeden Rukiye Hoşça, kurtarma çalışmalarını izlerken sinir krizi geçirdi. Acılı anne ambulansa bindirilerek tedavi atlına alındı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün bir otomobilin baraj gölüne devrilmesi nedeniyle başlatılan arama çalışmalarında 13 yaşındaki Elif Hoşça'nın cesedine ulaşılmıştı. İçinde sürücü Musa Hoşça ile diğer çocukları Ebubekir ve Umut Hoşça'nın cesetlerinin bulunduğu tahmin edilen aracın yeri belirlenmiş ancak havanın kararması ve olumsuz çevre şartları nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

Kaynak: AA