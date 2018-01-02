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Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

Bolu'da 19 Aralık 2017'de yapılan Gölcük Tabiat Parkı ihalesinin ihale şartları değiştirileceğinden iptal edildiği bildirildi.

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Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

Bolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kararın Belediye Encümeni'nin gerçekleştirdiği toplantıda alındığı belirtildi.

Açıklamada, Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılacak olan idari bina, bungalov evler ve Gölcük Göl Gazinosu'nun işletmesi işinde kapsam değişikliği yapılacağı belirtilerek, ihale şartları değiştirileceğinden ihalenin iptal edilmesine karar verildi.

İhaleyi kazanan firma, 31 Aralık 2040 tarihine kadar Bolu Belediyesi'nce kiralanmış olan Gölcük Tabiat Parkı'nda sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla, dağ köşkü, 25 bungalov ev ile Gölcük Göl Gazinosu'nu kullanma ve işletme hakkına sahip olacaktı.

Parkın ihaleye çıkması, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından da protesto edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: tabiat parkı, Gölcük
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