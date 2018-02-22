  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.781
    EURO 4.664
  • BIST 116840.94
    ALTIN 161.484
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Gökyüzünün çelik kanatları' her zaman göreve hazır

'Gökyüzünün çelik kanatları' her zaman göreve hazır

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, operasyon alarmı üzerine muharip uçakların hazırlığına ve pilotların reaksiyonuna ilişkin video paylaşıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan videoda, operasyon alarmı üzerine muharip uçakların hazırlığı ve pilotların reaksiyonu gözler önüne serildi.

Sosyal video paylaşım sitesi Youtube üzerinden paylaşılan "Muharip Uçakların Alarm Reaksiyon Görev Hazırlığı ve İcrası" konulu videoda, savaş uçakları ve pilotların sıklıkla icra ettiği operasyonlar tüm aşamalarıyla anlatıldı.

Görüntülerde, terörle mücadelede stratejik öneme sahip Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında alarm reaksiyonu nöbeti tutan savaş pilotlarının, sabahın ilk saatlerinde alarm verilmesi üzerine hızla uçuş hazırlıkları yansıtılıyor.

 

 

Yurt hava sahasını 7 gün 24 saat kontrol altında tutan Hava Kuvvetleri personelinin, pilotlara görev emrini iletmesinin ardından jetlerin son kontrolleri gerçekleştiriliyor.

"Gökyüzünün çelik kanatları", kalkış izninin ardından "tam yüklü" havalanarak emir doğrultusunda belirlenen hedefleri imha ediyor.

Hedefi kısa sürede tam isabetle imha eden jetler, emniyetle üslerine dönüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Genelkurmay Başkanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER