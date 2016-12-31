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'Gökyüzünün bekçileri' yılbaşında da nöbette

Terörle mücadelede önemli konuma sahip Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli askerler, yeni yılı komuta kademesi ile karşılıyor.

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Gökyüzünün bekçileri yılbaşında da nöbette

Terör örgütlerine yönelik hava harekatlarında önemli konuma sahip Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında vatani görevini yapan askerler ve komuta kademesi, üssün yemekhanesinde bir araya geldi.

Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş, askerlerin yeni yılını kutladı. Komuta kademesindekiler ve askerlerle yemek yiyen Kottaş, vatani görevini yapan Mehmetçik ile sohbet etti.

"Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun"

Yeni yılda görev başında olan pilotlar, gelecek emir doğrultusunda havalanmaları için üssün hangarlarında hazır bekletilen F-16 savaş uçaklarında son kontrollerini yaptı.

Alarm Reaksiyon Merkezi'nde nöbet tutarak, yeni yılı karşılayan pilotlar, gökyüzünün bekçileri olarak ülke hava sahasının kontrolü için 7 gün 24 saat olduğu gibi yılbaşında da hazır beklediklerini söyledi.

Pilotlar, "Bu gece de nöbetteyiz. Bizler yüce Türk milletinin her zaman emrinde ve görevimizin başındayız. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Doğunun bekçileri olarak her zaman görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Nöbet tutan uzman çavuş da vatan topraklarını korumanın onur ve gururunu yaşadığını belirtti.

Etiketler: Terörle Mücadele, 8. ana jet üssü
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