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Gökyüzü bekçilerinin bayram heyecanı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan 5. Ana Jet Üssü Komutanlığında bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

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Gökyüzü bekçilerinin bayram heyecanı

5. Ana Jet Üssü Komutanlığında görev yapan askerler, komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Duygu dolu anların yaşandığı bayramlaşma törenine katılan 5. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Rafet Dalkıran, askerlerin sevincine ortak oldu. Askerleri selamlayan Dalkıran, bayramlarını kutlayarak baklava ikram etti.

Askerlere hitap eden Dalkıran, bayramların birlik ve beraberlik duyguları açısından önemli olduğunu söyledi.

Bayramlaşma töreninin ardından komutan ve askerler, birlikte kahvaltı yaptı.

Ailesiyle telefonda görüştü

Kulede nöbet tutan askerler de gözlerini sorumluluk alanlarından ayırmadan komutanlarıyla bayramlaştı.

Nöbetçileri ziyaret eden Tuğgeneral Dalkıran, yakınlarıyla henüz bayramlaşmayan Tokatlı er Hasan Yıldız'ın ailesini telefonla aradı. Anne ve babasının bayramını kutlayan Yıldız, duygulu anlar yaşadı.

Nöbetleri sona eren askerler de arkadaşlarıyla bayramlaşma sevinci yaşadı, daha sonra ailelerini arayıp bayramlarını kutladı.

Etiketler: Gökyüzü bekçileri, 5. Ana Jet Üssü Komutanlığı
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