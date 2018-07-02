Gökmen Ürü hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarıldı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ses sanatçısı Gökmen Ürü'nün bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Basketbolcu Kanter'in imzalı ayakkabısı bulundu

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ürü'nün bulunabileceği adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ürü'nün İstanbul'daki evinde yapılan aramada, FETÖ şüphelisi basketbolcu Enes Kanter'in imzalı ayakkabısı ele geçirildi.

Bu arada, Ürü'nün darbe girişimi sonrası yurt dışına çıktığı da öne sürüldü.

Kaynak: AA