Gökçek'in yerine geçecek isim için temayül yoklaması yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 6 Kasım Pazartesi günkü toplantısında yeni Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.

AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını belirlemek için çalışmalara devam ediyor.

Bu çerçevede, AK Parti'deki ilgili birimler tarafından parti içinde anket yapıldı.

Bu anketlerde Sincan, Altındağ ve Keçiören Belediye Başkanları'nın isimlerinin öne çıktığı ifade ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısından önce AK Parti'de 4 Kasım Cumartesi günü de, konuyla ilgili partililerin yaklaşımlarının yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.

Sonuçlar Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan ve Genel Başkan Vekili Başbakan Yıldırım ile istişare edilecek, böylece AK Parti'nin adayı belirlenecek.

Cumhuriyet Halk Partisi ise, büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermeyeceğini açıklamıştı.

TRT HABER