  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Gökçeada'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, izinsiz üretildiği belirlenen yaklaşık 10 ton içki ele geçirildi.

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Gökçeadada 10 ton kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması kapsamında, Eşelek köyünde 2 ayrı adres ile ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 bin 300 litresi şişelenmiş 8 bin 590 litre şarap, 48 şişe viski, 3 ezme makinesi, 7 fermantasyon tankı, 2 tıpalama makinesi, sıkma makinesi, damıtma kazanı, filtre makinesi, 2 av tüfeği ile 7 askeri kültür varlığı niteliğine sahip "SRD rom şisesi" ele geçirildi.

Yaklaşık 10 tonu bulan kaçak içki imalatıyla ilgili V.F. ve İ.D. gözaltına alındı.

Zanlılara ayrıca izinsiz içki üretimi nedeniyle 527 bin lira idari para cezası verildi.

Kaçak içki ve malzemelere el konuldu.

AA

Etiketler: kaçak içki, çanakkale, gökçeada
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