Göğsüne isabet eden iki mermiye rağmen silah arkadaşlarının hayatını kurtardı

Amanos Dağları'nın Hatay bölgesinde 26 Mart'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve daha sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur, kahramanlık örneği sergiledi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Afrin bölgesiyle irtibatı kesilen Amanoslar bölgesindeki teröristlere yönelik operasyonda görevli Tokur, teröristlerle çıkan çatışmanın ardından başlatılan arama-tarama faaliyetleri sırasında kayalık ve ormanlık alanda bir terörist tespit etti.

Göğsüne isabet eden iki mermiye rağmen direndi

Kayalıklara saklanan terörist, kendisini etkisiz hale getirmek için harekete geçen Tokur'a tabancayla ateş açtı.

Göğsüne isabet eden iki mermiye rağmen çatışmayı sürdüren Tokur, teröristi etkisiz hale getirdi.

Yaralı jandarma bombayı teröristin elinde patlattı

Etkisiz hale getirilen teröristin, jandarma personelinin bulunduğu noktaya atmak üzere pimini çektiği el bombası ise elinde patladı. Tokur, gösterdiği kahramanlıkla silah arkadaşlarının hayatını kurtardı.

Teröristin cesedi üzerinde yapılan incelemede el bombasının piminin elinde kaldığı tespit edildi.

Terörist gri kategoride aranıyordu

Jandarma Uzman Çavuş Tokur'un etkisiz hale getirdiği terörist, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belen-Samandağ grup sorumlusu "Demhat" kod adlı İsmail Özdemir'di.

Terörist, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 14 Şubat 2017'de Tokur'un aynı birlikten silah arkadaşı Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ı şehit etti.

Yaralı Tokur ise kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen 27 Mart'ta şehit oldu. Kahraman jandarmanın cenazesi, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 28 Mart'ta on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Amanos Dağları'nın Hatay bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Mart'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA