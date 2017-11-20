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Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Adana'da bahçe duvarı örmek için yapılan temel kazısı sırasında oluşan göçük sonucu bir işçi toprak altında kaldı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 00:18



