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Buradasınız : » » Göçmenleri İstanbul diye Antalya'ya bıraktılar

Göçmenleri İstanbul diye Antalya'ya bıraktılar

İnsan kaçakçıları, tırla getirdikleri 262 göçmeni "İstanbul'a geldik" diyerek, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ormanlık alana bıraktı.

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Göçmenleri İstanbul diye Antalyaya bıraktılar

Sabaha karşı Antalya İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda Afganistan uyruklu göçmenlerin olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, sabah saatlerinde ormanlık alanda aralarında çocukların da bulunduğu 102 Afgan mülteciyi araçlarla Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Akşam saatlerinde ise yine Kovanlık Mahallesi Onmaz mevkiinde Pakistanlı oldukları öğrenilen yaklaşık 160 kişilik bir mülteci grubu daha yakalandı.

Mültecilerin İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı ve tır kasasında İstanbul'a gitmek için yola çıktığı belirlendi. Döşemealtı'daki ormanlık alana sabah geldiklerinde, arama kontrol noktasını gören insan kaçakçılarının "İstanbul'a geldik. Şimdi sizi burada indireceğiz, şu tepenin arkası İstanbul" diyerek, mültecileri bırakıp gittikleri belirlendi.

İnsan tacirleri, mültecilerden, Yunanistan'a götürmek için 3 bin ile 9 bin dolar arasında para aldı.  

Kaynak: İHA  

Etiketler: İstanbul, göçmen, antalya
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