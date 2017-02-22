Göçmen teknesi battı: 14 kişi kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinden deniz yoluyla yasadışı Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışırken teknesi batan 2'si Türk vatandaşı 14 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Dalyan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Karaada yakınlarda batan bir tekne olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalıştığı sırada tekneleri batan, 14 kişi denizden çıkartılarak Sahil Güvenlik botuna alındı.

Kurtarılanların 2'sinin Türk vatandaşı diğerlerinin ise Suriyeli sığınmacı olduğu tespit edildi.

Çeşme'ye getirilen sığınmacıların, battaniye, yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, 2 Türk vatandaşı, yasadışı geçişleri organize ettikleri şüphesiyle Çeşme Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine teslim edildi.