  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

İzmir'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 15 Suriye uyruklu yakalandı.

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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 15 Suriye uyruklu yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir minibüsü durdurdu.

Araçta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 15 Suriye uyruklu bulunduğu belirlendi. Minibüsteki aramada, üçer can yeleği ve simidi ele geçirildi.

Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla 3 Suriye uyruklu zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. 

Etiketler: izmir, Karşıyaka, Göçmen kaçakçılığı
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