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Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 14 tutuklama

Çanakkale merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

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Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 14 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 26 Ocak'ta Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 kişi yakalanmış, belirlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda bot, bot motoru, sahte ehliyet, can yeleği, telefon, SIM kart ile doküman ele geçirilmişti.

Etiketler: çanakkale, Göçmen kaçakçılığı, operasyon
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