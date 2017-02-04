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Buradasınız : » » Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor

Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Marmara, Akdeniz ve Ege Denizi'nde bir haftada 422 yabancı uyruklu yakalandı.

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Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu faaliyetler kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz unsurları tarafından 27 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki Bodrum Geçidi'nde 56, İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahasındaki Çeşme Karaabdullah Burnu ve Çeşme Uçburnu'nda 85, Marmara Denizi ile Akdeniz'de gerçekleştirilen denetimlerde ise 281 yabancı uyruklu yakalandı. Böylece Ege ve Akdeniz'de bir haftada yakalanan yabancı uyruklu sayısı 422 oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 24 kişi denizden sağ kurtarıldı.

Öte yandan, emniyet ve jandarma ekiplerinin Didim, Ayvacık ve Çeşme bölgelerinde karada tespit ettiği 71 yabancı uyruklu hakkında yasal işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor

Faaliyetler sırasında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

Düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde, bir arama kurtarma gemisi, 70 sahil güvenlik botu, 18 Sahil Güvenlik ve Emniyet Timi (SAGET), 8 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 41 kontrol botundan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 912 saat seyir yapıldı.

Faaliyetler kapsamında 20 helikopter ve 7 uçak sortisi ile 72 saat 40 dakika uçuş gerçekleştirildi. Dört Mobil Radar Timi (MORAD) tarafından 220 saat görev icra edildi. AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaçak
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