Göçerlerin 'yaz maratonu' başladı

Sonbahar aylarında Şanlıurfa'nın Boztepe Mahallesi'ne gelerek yerleşen bazı göçerler havaların ısınmasıyla uzun sürecek yaz mevsimi için göç hazırlıklarına başladı.
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